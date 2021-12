COVID-19 : nouvelle prolongation de l’avertissement contre les voyages à l’étranger

Photo : KBS News

Le gouvernement a une nouvelle fois prolongé d’un mois sa mise en garde spéciale sur les voyages internationaux des sud-Coréens. Une décision prise suite à la propagation fulgurante du variant Omicron du coronavirus. Cet avertissement est donc, pour le moment, maintenu jusqu’au 13 janvier prochain.Cette mesure est mise en place pour faire face aux risques urgents et pour une courte durée. Ses effets sont supérieurs à ceux du niveau 2 de l’alerte voyage, mais inférieurs à ceux du niveau 3 sur une échelle qui en comprend quatre.Il est donc recommandé à tous ceux qui prévoient un séjour à l’étranger, de l’annuler ou de le reporter, si possible, et aux ressortissants de faire preuve d’une vigilance exceptionnelle.L’exécutif a émis cette alerte spéciale pour la première fois le 23 mars 2020 et continue de la reconduire chaque mois. Il envisage de l’appliquer en fonction de la situation sanitaire dans chaque pays, à partir du premier trimestre 2022.