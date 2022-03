Les réservations de vols et de voyages pour la Corée du Sud explosent

Photo : YONHAP News

Dans un contexte où le gouvernement sud-coréen a supprimé son exigence de quarantaine de sept jours pour les vaccinés en Corée du Sud ou à l’étranger depuis hier, le nombre de réservations de voyages et vols internationaux monte en flèche à destination du pays du Matin clair.Hanatour a par exemple enregistré une hausse de 93,7 % de ses ventes entre le 11 et le 20 mars par rapport aux dix derniers jours. Et le nombre de clients ayant réservé leur déplacement via la première entreprise touristique sud-coréenne a ainsi dépassé 3 200.Selon les régions, les séjours dans le Pacifique Sud comprenant l'île de Guam, entre autres, représentent la plus grosse part avec 36,4 %, devant ceux en Europe (23,4 %), en Amérique (21,4 %) et en Asie du Sud-Est (16,7 %). Quant à la quantité de réservations de vols internationaux, elle a progressé de 60,7 % durant la même période. Les itinéraires à destination de l’Amérique se taillent la part du lion avec 44, 8 %, suivis par eux de l’Europe (32,8 %) et de l’Asie du Sud-Est (16,6 %).Même constat pour Interpark Tour qui a vu l’achat de vols internationaux grimper de 234 % entre le 11 et le 17 mars. Face à cet afflux de touristes, l’agence va accorder durant deux semaines jusqu’au 31 mars une réduction de 20 % des tarifs aériens pour les trajets les plus prisés.Cependant, l’exemption de quarantaine à l’arrivée en Corée du Sud ne sera pas appliquée aux voyageurs venant du Vietnam à partir du 1er avril. Cette décision a suscité un tollé chez les ressortissants sud-coréens vivant dans ce pays d’Asie du Sud-Est.Pour rappel, les autorités sanitaires locales ont supprimé le Vietnam de leur liste des nations bénéficiant de l’exemption de confinement, au même titre que le Pakistan et l'Ouzbékistan.