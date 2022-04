2022 ISU Championnats du monde sur piste courte : Choi Min-jeong décroche 4 médailles d’or

Photo : YONHAP News

La vedette sud-coréenne, Choi Min-jeong, a terminé première, avec quatre médailles d’or, aux Championnats du monde de patinage de vitesse sur piste courte de l'Union internationale de patinage (ISU), qui se sont achevés hier à Montréal.Lors de la dernière journée des compétitions au Canada, la jeune patineuse a remporté le titre du 1 000m et du 3 000m chez les dames. La veille, la championne olympique du 1500m femmes est montée sur la plus haute marche du podium de cette discipline, ce qui lui a permis de gagné un total de 107 points au classement général.Choi a également permis à l’équipe sud-coréenne à remporter le métal le plus précieux au relais 3 000m.Chez les hommes, Lee June-seo a terminé troisième au classement général avec 55 points, en remportant deux médailles d'argent dans les super finales du 1 000m et du 3 000m.