Photo : YONHAP News

Le nord de la Corée du Sud a observé aujourd’hui un épisode orageux et a été assez nuageux. Ce matin, le tonnerre, accompagné de pluie, a éclaté dans la capitale. De même dans l’après-midi, dans certaines villes du nord-est. Le reste du territoire était ensoleillé.Le pays affiche déjà des températures estivales. Les valeurs matinales ont été encore plus chaudes qu’hier, comprises entre 12°C et 19°C. Le thermomètre s’est envolé à 28°C à Ulsan, 29°C dans le centre, 30°C à Gangneung et jusqu’à 31°C à Daegu.