La Banque de Corée relève son taux directeur de 0,25 point, à 3,25 %

Photo : YONHAP News

Comme les marchés l’avaient largement anticipé, la Banque de Corée (BOK) a encore augmenté d’un quart de point son taux directeur, qui passe désormais à 3,25 %. Cette décision a été prise aujourd'hui, lors de la dernière réunion de l'année de son comité de politique monétaire. Jamais, la banque centrale sud-coréenne ne l’a relevé pour une sixième fois consécutive.Le mois dernier, la hausse a été d’un demi-point. Avec le nouveau rehaussement, l’écart entre les taux de référence sud-coréen et américain est réduit à 0,75 point au maximum.L’institution a expliqué sa décision par la poursuite de la tendance haussière des prix et l’augmentation de seulement 0,25 point par la stabilité relative des marchés de change. En octobre, l’inflation a grimpé jusqu’à 5,7 % et le won, la devise sud-coréenne, s’est récemment renforcé par rapport au dollar américain.Parmi les autres facteurs cités figurent la contraction du marché immobilier, l’instabilité de celui des capitaux, le recul des exportations ou encore le ralentissement de l’économie nationale.Dans la foulée, la BOK a revu à la baisse sa prévision de croissance pour l’année prochaine. Elle table désormais sur une croissance de 1,7 % du produit intérieur brut (PIB), 0,4 point de moins que sa précédente estimation.Sachez que depuis l’an 2000, le PIB sud-coréen a progressé de moins de 1 %, seulement à deux reprises, c’est-à-dire en 2009 et en 2020, respectivement sous l’effet de la crise financière mondiale et de la pandémie de coronavirus.Petite consolation, la Banque centrale a abaissé son pronostic de hausse des prix à la consommation pour 2023, à 3,6 %, contre 3,7 % auparavant.