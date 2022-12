Les ramyeons « made in Korea » charment les Japonais

Photo : KBS News

Le ramyeon est un plat de nouilles instantanées vendu dans un sachet ou dans un bol jetable. Originaire du Japon, il est largement produit et consommé dans toute l’Asie. Et actuellement, les ramyeons sud-coréennes connaissent un grand succès sur l’archipel.Une équipe de journalistes de la KBS s’est rendue dans une épicerie qui vend des produits coréens à Osaka. Sur place, les sachets de nouilles « made in Korea » se vendent en effet comme des petits pains. Tout comme le kimchi - le chou salé, épicé et fermenté – qui se marie à merveille avec le ramyeon. Ici, tout comme dans une supérette ouverte 24h sur 24 en Corée du Sud, ces nouilles peuvent être cuites sur place à l’aide d’une machine à ramyeon.Comment fonctionne ce gadget ? Il ne suffit que d’appuyer sur un bouton et on laisse faire : de la quantité d’eau à bouillir tout comme la durée de la cuisson. Ce qui enchante les consommateurs qui n’hésitent pas à poster cette nouvelle expérience sur les réseaux sociaux.Jusqu’avant la crise sanitaire du COVID-19, le marché nippon a été dominé par le cup-ramyeon, c’est à dire des nouilles emballées dans un bol jetable, mais avec le confinement et le succès des k-drama, les Japonais ont commencé à se tourner vers le ramyeon en sachet venant du pays du Matin clair.Son charme ? De l’avis des gourmands et gourmets japonais, c’est le bouillon rouge bien épicé à base de bœuf et de piment. A savoir que les ramyeon « made in Japan » sont préparés à partir de poulet et de poisson.Alors, combien de sachets et de bols de ramyeon la Corée du Sud a-t-elle pu exporter vers le Japon ? D’une valeur de 85 milliards de wons, soit environ 62 millions d’euros, en 2021.Pour que les entreprises de production sud-coréennes puissent d’avantage exporter vers l’archipel, la Société de commercialisation des produits de l'agriculture et de la pêche (aT) organisent des salons sur place.