Déclenchement de l’alerte « neige abondante »

Photo : YONHAP News

De fortes chutes de neige ont frappé dans la nuit de mardi à mercredi le pays du Matin clair et notamment la région centrale. Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a alors lancé la première étape du travail d’urgence du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ). Il a également élevé l’alerte concernant les chutes de flocons au niveau « neige abondante », le deuxième sur une échelle de quatre.La cellule centrale a demandé aux collectivités locales d’effectuer un déneigement rapide sur les principales voiries afin de minimiser les embouteillages matinaux. Sur les zones dangereuses comme les ponts, l’entrée et la sortie des tunnels et les route surélevées, elle a ordonné de saler ces endroits à l’avance.Comme une vague de froid est attendue cet après-midi, les autorités fourniront des appareils de chauffage aux classes défavorisées. Il est également possible de se réfugier dans un centre contre les intempéries.