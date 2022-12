Emissions de gaz à effet de serre : la partie sud de la péninsule coréenne pourrait ne plus connaître l'hiver

Photo : YONHAP News

Les régions du Sud de la péninsule coréenne n'auront plus d'hiver à la fin du siècle si les émissions actuelles de gaz à effet de serre ne diminuent pas.Ce pronostic morose a été présenté par Météo-Corée, s'appuyant sur le 6e rapport publié par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec). Il explique que les prévisions météorologiques dont la température ou la durée des saisons varient grandement selon le niveau de ces émissions.Selon le scénario tendanciel, le SSP5-8.5, autrement dit, suivant les émanations telles qu'elles sont aujourd'hui, la température moyenne de la région métropolitaine augmentera de 6,7 degrés d'ici 2080-2100. La ville de Gwangju, dans le sud-ouest du territoire, observera une canicule durant 118,1 jours, contre 21,4 actuellement.La durée de l'été sera de 188 jours à Séoul, alors que Daegu, ville située dans le sud-est, aura dix jours de plus. En un mot, chaque année, l’été perdurera six mois au sud du 38e parallèle.En revanche, Daegu, Gwangju et Busan, la plus grande ville portuaire du pays, toutes au sud, ne connaîtront plus l'hiver.Même d'après le scénario le plus ambitieux, le SSP1-2.6 qui fixe à 2070 la neutralité carbone, la saison estivale durera 20 jours de plus qu'aujourd'hui tandis que celle hivernale perdra 30 jours. Les résultats sont toutefois moins apocalyptiques.Les prévisions sur les températures et les précipitations, entre autres, concernant 3 500 collectivités locales du pays du Matin clair sont disponibles sur www.climate.go.kr.