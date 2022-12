Défense : nouveau test réussi d’un lanceur spatial à combustible solide

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a réussi une nouvelle fois son expérimentation d’une fusée spatiale à combustible solide développée avec ses propres technologies.Le ministère de la Défense a annoncé hier soir que ce lancement a été un succès en déclarant qu’il s’agit d’un examen de suivi de celui du 30 mars dernier. Avant d’ajouter qu’il obtiendra des résultats tout au long du processus de développement ces prochaines années.Pour rappel, le ministère a déclaré en mars le succès du test de propulsion de ce type de lanceur et en juillet celui de sa combustion.Contrairement au lanceur à combustible liquide, celui vérifié hier permet d’économiser du temps dans la préparation et le déplacement, le tout à un coût moins élevé, un dixième du modèle liquide, d’où son importance militaire. Si une arme est montée sur ce projectile, il devient un missile balistique intercontinental (ICBM).Concernant les résultats de l'expérimentation, le projectile a atteint l'altitude cible de 450 km. À l'exception du propulseur du premier étage, qui est en phase de développement final, seuls les deuxième et troisième étages ont été lancés. Leur séparation s’est déroulée à merveille.Les autorités concernées ont expliqué que l’essai en vol a été mené pour renforcer les capacités indépendantes de défense nationale dans le domaine de la surveillance spatiale.