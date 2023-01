Lancement de la fusée spatiale à combustible solide : publication de la vidéo

Photo : YONHAP News

Une fois la nuit tombée, un éclair surgit dans le ciel. Et sur la coiffe protégeant le satellite, qui se sont tous deux séparés lors du vol, le terme « Corée du Sud » est visible par tous. Le ministère de la Défense a rendu publique une vidéo de son deuxième essai du lanceur spatial à combustible solide qui s’est déroulé avec succès vendredi dernier.Les étages se sont scindés à deux reprises et à la fin du processus, lorsque l’engin se tient droit, le satellite est détaché. Toutes les étapes prévues allant de la combustion du propulseur jusqu’à la séparation de la charge utile se sont déroulées avec succès.Pour rappel, l’avant dernier jour de l’année 2022, l'Agence pour le développement de la défense (ADD) a testé un lanceur spatial pour renforcer la capacité de défense sud-coréenne dans l’espace.Cet appareil est composé de quatre étages dont les trois premiers utilisent le propergol solide, et le dernier la forme liquide. Pour ce vol d’essai, les moteurs des deuxième, troisième et quatrième étages ont brûlé comme prévu. Un progrès important par rapport au premier test.Les autorités militaires se sont fixées l’objectif de mettre en orbite basse à 500 km de la Terre un microsatellite SAR (radar à synthèse d'ouverture) de 500 kg d’ici 2025.En fait, ce test qui n'a pas été notifié à l'avance a surpris pas mal de citoyens qui ont assisté à une intrigante traînée dans le ciel. Selon un responsable de l'armée, c'est la première fois qu'un tir d'essai d'une telle ampleur a été effectué pendant la nuit. Il a ajouté que cela était inévitable compte tenu des conditions météorologiques et des problèmes de sécurité.Le ministère compte informer la population immédiatement après avoir mené les prochains examens afin de minimiser la confusion des habitants.