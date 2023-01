Industrie spatiale : investissements nécessaires pour renforcer la compétitivité des entreprises privées

Photo : KBS News

Un plus grand nombre d’entreprises sud-coréennes se lancent dans le secteur spatial grâce à la baisse de la barrière à l’entrée au niveau technologique. Néanmoins, le pays du Matin clair est encore balbutiant dans ce domaine et a toujours des obstacles à surmonter pour voir la naissance d’une version sud-coréenne de Space X.Une petite fusée reste immobile à une hauteur de 10 m. Il s’agit du vol stationnaire, une technologie clé permettant aux fusées de décoller et atterrir verticalement. Et une compagnie locale se prépare à présenter l’année prochaine un service de lancement de petits satellites à l’aide de ces lanceurs.Kim Dong-jun, membre de l’équipe de sauvetage de cette société, a fait part des objectifs de fabriquer la plus petite fusée au monde pour ensuite placer des satellites en orbite.Et certaines firmes voient progressivement les fruits de leurs efforts pour diminuer les coûts exponentiels de lancement de fusées ou pour développer des engins hybrides.De son côté, le gouvernement prévoit d’impliquer des entreprises privées dans des projets de développement de projectiles de prochaine génération, mais le marché sud-coréen de l’industrie spatiale est trop petit par rapport à celui international qui fonctionne autour du secteur privé et a déjà dépensé plus de 300 milliards d’euros. La Corée du Sud ne représente en effet que 1 % du marché international. Et les matériaux et les équipements nécessaires sont pratiquement tous importés.Lee Eun-Gwang, chef du département « promotion » de l’entreprise, a indiqué que des investissements adaptés au secteur des pièces liés aux technologies spatiales aideraient à développer de meilleurs projectiles, en affirmant qu’ils importaient actuellement tous les matériaux.L’administration sud-coréenne projette d’augmenter la part du marché national jusqu’à 10 % de celui international en doublant le budget pour le développement spatial dans cinq ans. Pourtant, il reste encore à un niveau insuffisant comparé aux Etats-Unis et à la Chine, soulignant la nécessité de mesures de soutien appropriées à cette industrie.