Bureau présidentiel de Yongsan : le porte-parole adjoint Lee Jae-myoung démissionne

Photo : YONHAP News

Le vice-porte-parole du Bureau présidentiel de Yongsan Lee Jae-myoung a présenté sa démission pour endosser la responsabilité dans la fuite du programme de la dernière tournée à l’étranger du chef de l’Etat Yoon Suk-yeol.Lors de sa visite aux Emirats arabes unis et en Suisse entre le 14 et le 21 janvier, des informations partagées aux journalistes accrédités ont été divulguées.Depuis que l'ancienne porte-parole Kang In-sun a été chargée de la presse étrangère en septembre dernier, Lee était, en effet, la seule voix de la présidence. Avec sa démission, le Bureau présidentiel se retrouve orphelin et ne peut, pour le moment, plus communiquer.Toutefois, il reste encore la porte-parole adjointe Cheon Hyo-jeong, mais elle occupe également par intérim le poste de secrétaire aux nouveaux médias. Cheon se concentre ainsi sur la réponse aux fausses nouvelles et à la promotion des politiques.La procédure de nomination du successeur de Lee est à la traîne. Il semble donc inévitable que Kim Eun-hye, la conseillère présidentielle aux relations publiques, sera chargée, pendant un moment, des tâches de vice-porte-parole du Bureau présidentiel de Yongsan.