Yoon Suk-yeol demande à Elon Musk d’investir en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

En visite d'Etat aux Etats-Unis, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a rencontré le PDG de Tesla, Elon Musk, mercredi, heure locale, à Washington. Lors d'une conférence de presse, le premier secrétaire présidentiel à l’économie Choi Sang-mok a indiqué que ce rendez-vous avait été organisé à la demande du milliardaire américain.Au cours de cet entretien, le chef de l'Etat a demandé à l'homme d'affaires d'investir en Corée du Sud. Il a souligné que le pays possédait des robots de fabrication et une main-d'œuvre de classe mondiale et que, de ce fait, c'était un endroit idéal pour implanter une « giga-usine » du constructeur américain de véhicules électriques.Le président Yoon a promis d'accorder des soutiens actifs en matière d'emplacement, de ressources humaines et de fiscalité si Tesla décidait d'investir sur le territoire sud-coréen. Il a également transmis à son interlocuteur une brochure spécialement réalisée pour vanter les mérites du pays du Matin clair comme site d'accueil des investissements de la firme américaine.Musk a de son côté répondu que la Corée du Sud figurait parmi les principales nations candidates pour accueillir une giga-usine de son entreprise. Avant d'ajouter qu'il aurait l'occasion de s'y rendre.Le numéro un sud-coréen a par ailleurs exprimé l'espoir de voir une plus grande coopération entre les entreprises sud-coréennes et SpaceX, la société américaine de vaisseaux spatiaux, créée par le patron de Tesla.