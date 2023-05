Séoul entend doubler son APD aux pays insulaires du Pacifique à l’horizon 2027

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk-yeol a reçu hier les dirigeants de dix Etats insulaires du Pacifique pour un premier sommet avec eux. A l’issue de leurs discussions, ils ont adopté une déclaration intitulée « La liberté d’un Pacifique résilient, le partenariat pour la paix et la prospérité ».Le texte de six chapitres porte sur la feuille de route pour la coopération à apporter dans chaque domaine.Plus précisément, le pays du Matin clair a manifesté son soutien à la « stratégie pour le continent du Pacifique bleu à l'horizon 2050 » du Forum des îles du Pacifique (FIP) et celui-ci a lui aussi exprimé le sien à la politique indopacifique de Séoul visant la liberté, la paix et la prospérité. Les deux parties se sont engagées à nouer une coopération sécuritaire globale dans divers secteurs allant du climat à la santé, en passant par l’énergie.La déclaration précise également que la Corée du Sud doublera son aide publique au développement (APD) aux pays insulaires du Pacifique, à 53 milliards de wons, l’équivalent de 37,5 millions d’euros d’ici 2027.Les deux côtés y ont fait état de la protection de la mer et des ressources maritimes contre la pollution environnementale due aux substances et aux déchets radioactifs. Cela aurait reflété la position des nations insulaires qui s’inquiètent du déversement en vue dans l’océan des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima au Japon. Cela dit, cette question sensible n’a pas été évoquée lors de l’entretien.Il a également été décidé de tenir désormais tous les deux ans la conférence des chefs de la diplomatie des deux parties et de continuer aussi à organiser le sommet entre Séoul et ces îles.Séparément de la déclaration, un plan d’action pour les projets de coopération ciblés comme par exemple la formation de la main-d'œuvre spécialisée a été annoncé.