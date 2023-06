ChatGPT : Sam Altman visite la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Sam Altman, le PDG d’Open AI, en déplacement au pays du Matin clair, a échangé avec des patrons de start-ups sur la coopération dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). C’est le ministère des PME et des Startups qui l'a invité pour organiser aujourd’hui une conférence sur l’IA dans le quartier de Yeouido à Séoul.« Le père de ChatGPT », comme il est surnommé, a évoqué la nécessité de réglementer les utilisations des technologies de l’IA qui présentent un grand potentiel mais dont le mauvais emploi risque de causer des dégâts. Avant d’ajouter qu’il est donc nécessaire de bien comprendre leurs usages et d’établir des réglementations adaptées.Le patron d’Open AI a souligné qu’il ne s’agissait pas de codifier les technologies en soi de l’IA mais leurs exploitations parce qu’il est impératif de poursuivre l’innovation. Selon lui, si on réglementait les technologies, certains trouveraient de toute façon des moyens de détourner cela. Il a ensuite prédit que la ruée vers l’or technologique devrait durer les prochaines années. Et il a souhaité que de nombreuses start-ups du pays du Matin clair puissent s’implanter aux Etats-Unis pour mener des projets de coopération avec Open AI.L’inventeur du fameux robot conversationnel a été accompagné de sept cadres de son entreprise basée à San Francisco. A cet événement ont assisté une centaine de startups sud-coréennes parmi 334 demandeuses, tantôt triées sur des projets de coopération, tantôt tirées au sort.