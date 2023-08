Photo : YONHAP News

Bon départ des athlètes sud-coréens aux Jeux mondiaux universitaires d'été 2023 qui se sont ouverts vendredi dernier à Chengdu en Chine.Ils prennent la deuxième place au classement général provisoire, avec 13 médailles d’or, dix d’argent et cinq de bronze. C’est le pays organisateur de cette 31e édition de l’Universiade d’été qui domine le classement.Ce sont les trois tireuses Kim Ji-eun, Yoo Seon-hwa, et Choi Eun-jeong qui ont apporté samedi la première médaille d’or à la Corée du Sud dans l’épreuve de carabine à air comprimé 10 m par équipe.Et samedi et dimanche, leurs compatriotes en ont raflé huit autres : quatre respectivement en taekwondo en tir à l’arc.