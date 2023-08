Coupe du monde de football : la Corée du Nord de retour ?

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord fera peut-être sa réapparition lors des prochains éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026, le plus grand événement mondial lié au ballon rond. Radio Free Asie (RFA) a rapporté aujourd’hui que la Confédération asiatique de football (AFC) avait annoncé que le pays communiste participerait au deuxième tour de qualification de la zone Asie du prochain Mondial, qui sera organisé conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.La sélection nord-coréenne a été placée dans le groupe B, avec le Japon, la Syrie ainsi que le vainqueur du match Birmanie-Macao. Les participants aux qualifications ayant pour devoir de se déplacer dans les pays des équipes adverses et de les recevoir chez eux, le royaume ermite, qui bloque toujours ses frontières en raison du COVID-19, devra les ouvrir spécialement pour l’occasion.Si la Corée du Nord prend part à ces éliminatoires, cela sera une première depuis quatre ans et sa participation, en 2019, au deuxième tour de qualification de l’AFC, dans l’objectif d’obtenir son ticket pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Cependant, le projet était tombé à l’eau lorsque le dirigeant Kim Jong-un a décidé de retirer son équipe de la compétition, prétextant la pandémie de coronavirus.A noter que le nombre de pays participants à la grande messe sportive passera de 32 à 48 pour le prochain Mondial. Ainsi, le nombre de places réservées aux équipes asiatiques a augmenté de 4,5 à 8,5. Des chances supplémentaires pour les joueurs nord-coréens de fouler le sol américain.