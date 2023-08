Taekwondo : début des Championnats internationaux Chuncheon Korea Open

Photo : YONHAP News

Les Championnats internationaux de taekwondo Chuncheon Korea Open ont ouvert leurs portes lundi. La Corée du Sud accueille, pour l’occasion, quelque 3 200 athlètes venant de 60 pays différents. Un taux de participation record depuis la toute première édition en 2000. Le pays redouble d’effort en termes de sécurité et d’hygiène et prend les mesures nécessaires pour faire face au typhon Khanun, suspendant ainsi momentanément tous les activités en extérieur.Au micro de la KBS, Kim Min-young, une élève du département taekwondo de l’université Yongin, a déclaré que elle et ses compatriotes pourront alors rencontrer d’autres taekwondoïstes venus du monde entier, échanger avec eux, et se créer un réseau.A noter que lors de la compétition, qui se tiendra jusqu’au 14 août, un système de vidéo de décodage 360º a été intégré, afin d’assurer des jugements justes et équitables. Les vainqueurs se retrouveront aux Jeux olympiques d’été de Paris en 2024.Après les malheureux incidents survenus lors du 25e Jamboree Scout Mondial, la ville hôte prend ses dispositions pour faire face à de nouvelles vagues de chaleur, ainsi qu’au cyclone attendu demain. Le comité d’organisation a déclaré avoir mis en place un espace de repos équipé d’un système d’air conditionné permanent. Les installations annexes extérieures ont été retirées temporairement afin d’éviter tous dégâts causés par le typhon.Yoon Byung-geun, un directeur des Championnats, a affirmé que des climatiseurs, des bouteilles d’eau et d’autres articles sanitaires ont minutieusement été préparés. Les athlètes étrangers qui représentent plus de la moitié des participants se disent satisfaits de l’organisation de l’événement, jugé « frais et propre », un point positif en plus de « l’accueil chaleureux des sud-Coréens ».Les rencontres sportives seront suivies du Festival mondial de la culture du taekwondo, qui aura lieu du 18 au 24 août, au lac de Uiam à Chuncheon, où sont attendus quelque 15 000 athlètes et membres du comité.