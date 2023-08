CIO : Park In-bee choisie comme candidate à l'élection des membres de la commission des athlètes

Photo : YONHAP News

La golfeuse Park In-bee a été sélectionnée comme candidate sud-coréenne à la prochaine élection de la commission des athlètes du Comité international olympique (CIO).Le Comité sportif et olympique coréen (KSOC) a annoncé hier que son conseil consultatif avait recommandé à l'unanimité Park comme candidate représentant la Corée du Sud à l'élection qui aura lieu durant les JO de Paris en 2024. L’athlète de 35 ans et quatre autres personnes en lice s'étaient soumis jeudi dernier à des entretiens menés à huis clos par la commission d'évaluation du KSOC. La décision définitive sera prise à l'issue de la réunion de la commission des athlètes du comité sud-coréen, prévue demain et après-demain.L'élection des membres de la commission des athlètes du CIO est ouverte aux sportifs qui ont déjà participé à des Olympiades ou qui concourent à l'édition durant laquelle se déroule le vote. Jusqu'à ce jour, deux sud-Coréens ont occupé ces postes, à savoir le taekwondoïste Moon Dae-sung et le pongiste Ryu Seung-min. Lors de l'élection prévue durant l’événement international dans la capitale française, quatre sièges sont à pourvoir.Considérée comme une légende vivante du golf féminin du pays du Matin clair, Park a remporté les cinq tournois majeurs de la LPGA et décroché une médaille d'or à Rio en 2016. Elle est également la deuxième sud-Coréenne à être intronisée au Temple de la renommée de la LPGA, après Pak Se-ri.