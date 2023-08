Photo : KBS News

Le sauteur en hauteur sud-coréen Woo Sang-hyeok a terminé loin des premières places lors des Championnats du monde d’athlétisme 2023, organisés à Budapest en Hongrie.L’athlète de 27 ans a fini sixième avec un saut à 2,29 m. Il a échoué à passer les barres à 2,33 m et à 2,36 m. Son rêve de remporter deux médailles de suite dans ces championnats s’envole donc. Pour rappel, le jeune homme avait décroché l’argent lors de la précédente édition.Le titre revient à l’Italien Gianmarco Tamberi avec un saut à 2,36 m. L’Américain JuVaughn Harrison et le Qatari Mutaz Essa Barshim, triple champion du monde, complètent, dans l’ordre, le podium.Woo pourra rapidement se remettre de cette contre-performance lors de la Diamond League. Elle aura lieu les 31 août et 1er septembre à Zurich en Suisse.