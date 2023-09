La Journée du taekwondo 2023 va être célébrée à Muju

Photo : YONHAP News

L’édition 2023 de la Journée du taekwondo va être célébrée, lundi prochain, au Taekwondowon situé à Muju, dans la province de Jeolla du Nord. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Sont attendues à la cérémonie quelque 300 personnes dont la vice-ministre Jang Mi-ran ainsi que des représentants des associations de cet art martial traditionnel du pays du Matin clair.L’ancienne championne d’haltérophilie a déclaré que le taekwondo a réussi à devenir une culture précieuse de l’humanité depuis sa désignation comme sport olympique et ce grâce aux efforts des taekwondoïstes du monde entier. Avant de promettre que son ministère allait travailler pour qu’il puisse se propager davantage à l’étranger.Un peu d’histoire. C’est le 4 septembre 1994, à l’occasion de la 103e session du CIO à Paris, que le taekwondo a été reconnu comme sport olympique officiel pour les Jeux d'été de Sydney. Et cette journée historique est ainsi célébrée chaque année dans plus de 200 pays.