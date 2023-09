Photo : YONHAP News

A la déception des Diables Rouges, la Corée du Sud et le Pays de Galles se sont quittés sur un score nul et vierge hier soir à Cardiff en match amical. Après cinq rencontres à la tête des guerriers de Taegeuk, Jürgen Klinsmann ne compte toujours pas de victoire.La première rencontre entre ces deux équipes n’a pas été très explosive. Les Gallois ont maintenu la pression pendant 90 minutes. Et, les coéquipiers de Son Heung-min ont dû se contenter de quatre frappes au but, dont une seule cadrée.Le bilan du sélectionneur d’origine allemande, arrivé en février dernier, est désormais de trois nuls et deux défaites.Le prochain match amical de la Corée du Sud aura lieu le 13 septembre face à l’Arabie saoudite à Newcastle en Angleterre.