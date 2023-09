Jeux asiatiques de Hangzhou : la délégation sud-coréenne se réunit et annonce son objectif de finir 3e

Photo : YONHAP News

A 11 jours de l’ouverture des 19e Jeux asiatiques qui se dérouleront à Hangzhou en Chine, la délégation sud-coréenne s’est réunie hier au Parc olympique à Séoul. Lors d’une grande cérémonie tenue en présence du ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme ainsi que de grandes personnalités sportives, les guerriers de Taegeuk ont fait part de leur objectif d’obtenir jusqu’à 50 médailles d’or pour finir 3e au classement général.Lors de la dernière édition à Djakarta, les athlètes sud-coréens étaient montés à 49 reprises sur la plus haute marche du podium. Avec 75 médailles d’or, le Japon s’était hissé au second rang. C’était la première fois en 24 ans que les sportifs du pays du Matin clair étaient ainsi privés de la deuxième place.A l’origine, le plus grand rendez-vous sportif de la région devait se tenir l’année dernière, mais il a été repoussé en raison de la propagation du COVID-19 sur le continent chinois. Les prochains Jeux d’Asie débuteront donc le 23 septembre pour durer jusqu’au 8 octobre.La Corée du Sud y dépêche une délégation forte de 1 140 athlètes, entraîneurs et accompagnateurs.