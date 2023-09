Photo : YONHAP News

Enfin, Jürgen Klinsmann tient sa première victoire à la tête des guerriers de Taegeuk. La Corée du Sud s’est imposée 1 à 0 hier soir face à l’Arabie saoudite en match amical à Newcastle en Angleterre.Le pays du Matin clair a dominé la rencontre et a été beaucoup plus actif qu’au match précédent. L’unique but de la partie a été inscrit de la tête par l’attaquant Cho Gue-sung à la 32e minute.Le bilan de Klinsmann est désormais d’une victoire, trois nuls et deux défaites.Les coéquipiers de Son Heung-min se retrouveront le mois prochain pour deux nouveaux matches amicaux en Corée du Sud cette fois, contre la Tunisie (13 octobre) et le Vietnam (17 octobre).