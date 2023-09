Jeux asiatiques de Hangzhou – Football masculin : la Corée du Sud étrille le Koweït

Photo : YONHAP News

La sélection masculine sud-coréenne de football des Jeux asiatiques de Hangzhou en Chine ne pouvait pas rêver de meilleurs débuts. Elle a écrasé le Koweït 9 à 0 hier soir au stade de Jinhua, à Jinhua, pour le compte du premier match de phase de groupe de la compétition.L’ouverture du score a été très rapide, dès la 3e minute par l’intermédiaire de Jeong Woo-yeong. Les buts se sont ensuite enchaînés avec notamment un triplé de Jeong et un doublé de Cho Young-wook.La Corée du Sud figure donc logiquement en tête de la poule E devant la Thaïlande, Bahreïn et son adversaire du soir. Les hommes de Hwang Sun-hong tenteront de poursuivre sur cette excellente lancée pour remporter une troisième médaille d’or de suite au plus grand événement sportif d’Asie.Prochain match pour les guerriers de Taegeuk : ce jeudi face aux Thaïlandais.