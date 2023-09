Jeux asiatiques de Hangzhou : cérémonie d'arrivée de l'équipe sud-coréenne

Photo : YONHAP News

La cérémonie officielle d’arrivée de la délégation de la Corée du Sud participant au Jeux asiatiques de Hangzhou en Chine a eu lieu aujourd’hui sur la place des drapeaux du village des athlètes. Sous une pluie automnale, environ 30 sportifs et dirigeants, dont le leader Choi Yoon et le vice-leader Jang Jae-geun y ont assisté aux côtés de l’équipe de la Jordanie, de la Syrie et du Yémen.Vingt-quatre athlètes féminines de gymnastique, de skateboard, de tennis de table et d'e-sport qui n’avaient pas de programme d’entraînement aujourd’hui ont représenté, en agitant le Taegeukgi, le drapeau sud-coréen, les 1 140 participants sud-coréens.Moon Kang-ho qui fait partie de la Fédération des sports de roller de la province de Gangwon, né en avril 2011 et deuxième plus jeune membre de la délégation, a attiré l'attention en jouant le rôle de mascotte de son pays.Les athlètes sud-coréens ont été accueillis par le chef du village des athlètes, Sun Xudong au milieu d'une danse du lion au son des tambours, entre autres.La Corée du Sud s'est fixé comme objectif de remporter plus de 50 médailles d'or lors de la compétition sportive la plus importante de la région et de prendre ainsi la troisième place, réduisant ainsi autant que possible l'écart avec le Japon, qui est susceptible de monter sur la seconde marche du podium.Performants dans plusieurs disciplines comme la natation, le tir à l'arc, le tennis soft ou encore le jeu de go, les guerriers de Taegeuk tenteront de faire oublier les contre-performances en 2018 lors des Jeux asiatiques de Djakarta et de Palembang.