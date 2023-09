Jeux asiatiques de Hangzhou – Football masculin : la Corée du Sud qualifiée pour les 8es de finale

Photo : YONHAP News

La sélection masculine sud-coréenne de football des Jeux asiatiques de Hangzhou est qualifiée pour les huitièmes de finale. Elle a facilement battu hier soir la Thaïlande, 4 à 0, au stade de Jinhua, dans la province chinoise de Zhejiang.Tout s’est joué en première période. Les hommes de Hwang Sun-hong ont ouvert la marque au quart d’heure de jeu avant de doubler la mise cinq minutes plus tard. Ils ont ensuite réduit à néant les espoirs de leurs adversaires en inscrivant deux autres buts juste avant la mi-temps, rentrant ainsi au vestiaire sur le score de 4-0. Ce dernier sera le résultat au coup de sifflet final.La Corée du Sud figure donc seule en tête du groupe E avec six points et est d’ores et déjà qualifiée pour le tour suivant. Elle aura toutefois un dernier match de poule à jouer, contre Bahreïn dimanche soir.Par ailleurs, sa voisine du Nord est en bonne position pour rejoindre, elle aussi, les huitièmes de finale. Premiers du groupe F, les nord-Coréens n’ont besoin que d’un match nul face aux Indonésiens après-demain.Enfin, la sélection féminine sud-coréenne démarre le tournoi ce soir face à la Birmanie.