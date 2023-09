Jeux asiatiques de Hangzhou : le plus grand rendez-vous sportif de la région débute demain avec une cérémonie d’ouverture

Photo : YONHAP News

Les 19e Jeux asiatiques s’ouvrent, demain soir, à Hangzhou en Chine avec une grande cérémonie d’ouverture. Au total 481 médailles d’or sont en jeu.La Corée du Sud a dépêché à ce plus grand rendez-vous sportif de la région, qui a dû être reporté d'un an en raison du COVID-19, une délégation forte de 1 140 membres. Du jamais vu. Les guerriers de Taegeuk se sont fixés comme objectif de monter jusqu’à 50 reprises sur la plus haute marche du podium afin de terminer au moins 3e au classement général.Qui va donc être l’athlète à remporter la première récompense pour le pays du Matin clair ? D’après les prévisions, il y a de grandes chances que l’équipe féminine de pentathlon moderne la décroche dimanche après-midi. Sinon cela sera, le même-jour, en taekwondo. Dans la soirée, à suivre également Hwang Sun-woo qui se disputera le métal le plus précieux avec son rival chinois Pan Zhanle en 100m nage libre.