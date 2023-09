Photo : YONHAP News

C’est le jour J. Le coup d’envoi de la cérémonie d’ouverture des Jeux asiatiques de Hangzhou a été lancé ce soir, à 21h, au centre olympique de Hangzhou, en forme de fleur de lotus, sous le slogan « Heart to Heart, @Future ».Pour ce spectacle, la Chine a décidé de se passer des feux d’artifice et d’utiliser le numérique. A la place, des shows de lasers colorés et des animations 3D utilisant la technologie de la réalité augmentée. Et pour la première fois dans l'histoire des Jeux asiatiques, la torche a été allumée numériquement. En effet, la philosophie de cette 19e édition est axée sur l’écologie.