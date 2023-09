Coup d’envoi des Jeux asiatiques de Hangzhou 2023

Photo : YONHAP News

Les Jeux asiatiques de Hangzhou 2023 sont officiellement lancés. La cérémonie d’ouverture a débuté à 21h au centre olympique de Hangzhou, sous le slogan « Heart to Heart, @Future ». Le plus grand événement sportif de la région durera 16 jours, jusqu’au 8 octobre. Six villes accueilleront les épreuves, dont notamment Hangzhou située dans la province de Zhejiang, dans l’est de la Chine.Pour le spectacle, l’hôte de la 19e édition, qui a été repoussée d’un an en raison du COVID-19, a décidé de se passer des traditionnels feux d’artifice et a proposé des scènes de lasers colorés et des animations 3D en utilisant la réalité augmentée. Et l’allumage de la torche a également été fait de manière numérique, une première dans l’histoire. En effet, la philosophie de l’empire du Milieu pour ce rendez-vous est axée sur l’écologie.Le président chinois Xi Jinping a fait son apparition avant le lancement des festivités. Plusieurs chefs d’Etat ou de gouvernement étaient présents dans les gradins pour féliciter Pékin de l’organisation de cette grande manifestation sportive. La Corée du Sud a été représentée par son Premier ministre Han Duck-soo. Le roi du Cambodge Norodom Sihamoni, le président syrien Bashar al-Assad, le prince du Koweït Mishal al-Ahmad al-Sabah ou encore le Premier ministre népalais Pushpa Kamal Dahal ont aussi assisté à la cérémonie.Au total 12 500 athlètes de 45 nations vont s’affronter pour tenter de décrocher les 481 médailles d'or. Le pays du Matin clair y a dépêché une délégation forte de 1 140 membres. Un record. Les guerriers de Taegeuk ont pour objectif d’en récolter 50 et terminer au moins troisième au classement général. Lors du traditionnel défilé des délégations, la Corée du Sud a été la 16e nation à entrer dans le stade en forme de fleur de lotus. En tête du cortège, en tant que porte-drapeau, un duo composé de la nageuse Kim Seo-yeong et de l’escrimeur, spécialiste du sabre, Gu Bon-gil.Concernant les chances de médailles d’or, les spécialistes tablent notamment sur Woo Sang-hyeok en saut en hauteur et sur Hwang Sun-woo en natation. Ce dernier aura déjà l’occasion dimanche soir de monter sur la plus haute marche du podium lors de la finale du 100m nage libre. Un choc face à son rival chinois Pan Zhanle est attendu. Trois sacres sont aussi espérés en jeu de go, qui est redevenu, 13 ans après, une discipline officielle. De plus, les sud-Coréens pourraient récolter le métal le plus précieux en football, en baseball ou encore en e-sport, qui fait son apparition aux Jeux asiatiques.Mais d’ici là, la première médaille d’or pourrait déjà être gagnée. En effet, demain après-midi, l’équipe féminine de pentathlon moderne et les taekwondoïstes nourrissent de grands espoirs.