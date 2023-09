Jeux asiatiques de Hangzhou : les sud-Coréens brillent avec 5 médailles d'or au 1er jour

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud n’a pas traîné pour récolter ses premières médailles aux Jeux asiatiques de Hangzhou. Hier, au lendemain de la cérémonie d’ouverture, elle en a décroché 14, dont cinq en or. Un départ en fanfare donc pour les guerriers de Taegeuk.Le premier sud-Coréen à être monté sur la plus haute marche du podium dans la ville chinoise est le taekwondoïste Kang Wan-jin. La star incontestée de la discipline est sur le toit de l'Asie après avoir battu le Taïwanais Ma Yun Zhong. Il a brillé dans les catégories Poomsae Koryo et libre, obtenant respectivement 8 points et 7,460 points en deux manches. Sa compatriote Cha Ye-eun a également été sacrée lors de l'épreuve individuelle féminine.En pentathlon moderne, Jun Woong-tae s’est emparé de deux médailles d'or, en individuel et en équipe. Lors de l'épreuve individuelle, il a survolé la compétition en accumulant un total de 1 508 points, combinant 312 points en natation, 233 en escrime, 293 en équitation et enfin 670 en laser run. Lee Ji-hun a, pour sa part, glané la médaille d'argent avec un total de 1 492 points. En épreuve par équipe, ces deux athlètes accompagnés de Jung Jin-hwa ont uni leurs forces pour terrasser la Chine. Du côté féminin, Kim Sun-woo a obtenu l’argent en individuel. Par équipe, elles sont montées sur la dernière marche du podium.Tard dans la soirée, Hwang Sun-woo a ravi ses fans en terminant troisième en 100 mètres nage libre masculin avec un chrono de 48”04.Enfin, en escrime, la finale individuelle féminine en épée a donné lieu à un duel épique entre deux sud-Coréennes. Choi In-jeong est venue à bout de Song Se-ra.