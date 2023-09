Jeux asiatiques de Hangzhou – Football masculin : la Corée du Sud termine la phase de poule sur une bonne note

Photo : YONHAP News

La sélection masculine sud-coréenne de football des Jeux asiatiques de Hangzhou en Chine s’est facilement imposée face à Bahreïn hier soir au stade de Jinhua, situé dans la ville du même nom.Malgré une première période poussive et l’incapacité à ouvrir le score, les hommes de Hwang Sun-hong ont assuré en deuxième avec trois buts. Ce match n’avait toutefois pas d’importance capitale pour le pays du Matin clair puisque celui-ci était déjà qualifié pour les huitièmes de finale.A retenir quand même les 30 premières minutes jouées par Lee Kang-in. Une remise en jambes puisque la pépite du Paris Saint-Germain revenait de blessures et était en manque de rythme. Les Diables rouges, du nom des fans sud-coréens, ont pu apprécier, même en une demi-heure, les qualités de passe du numéro 18.Première de son groupe E avec trois victoires en autant de rencontres et 13 buts marqués pour aucun encaissé, la Corée du Sud affiche un excellent bilan avant d’entrevoir son huitième de finale face au Kirghizistan mercredi soir.A noter que la Corée du Nord est, elle aussi, qualifiée pour la phase finale. Elle a terminé première de son groupe F et affrontera le même jour Bahreïn. Un choc intercoréen pourrait donc avoir lieu en finale.