Jeux asiatiques de Hangzhou – tir : la Corée du Sud obtient l’or en cible tir à 10m mixte

Photo : YONHAP News

Une médaille d’or de plus pour la Corée du Sud, aujourd’hui, en cible tir à 10m « mixte » messieurs, aux Jeux asiatiques de Hangzhou. Avec un score cumulé de 1 116 points, Jeong You-jin, Ha Kwang-chul and Kwak Yong-bin viennent de monter sur la plus haute marche du podium. Hier, ces derniers avaient déjà savouré le métal le plus précieux en cible tir à 10m « régulier » hommes.Un peu plus tôt dans la journée de mardi, leurs compatriotes Park Ha-jun et Lee Eun-seo ont décroché la médaille de bronze en pistolet 10m par équipe mixte.La chasse aux médailles continuent donc et les guerriers de Taegeuk compte, à 14h30 cet après-midi, 11 médailles d’or, dix d’argent et 15 de bronze et s’accrochent à la deuxième place du classement général derrière la Chine, le pays hôte de l’événement sportif régional.