Jeux asiatiques de Hangzhou : 36 médailles, dont 11 en or à 16h

Photo : YONHAP News

A Hangzhou où se déroule depuis samedi dernier la 19e édition des Jeux asiatiques, la Corée du Sud a décroché cet après-midi une nouvelle médaille d’or. C’est en cible tir à 10m « mixte » messieurs, que Jeong You-jin, Ha Kwang-chul and Kwak Yong-bin sont montés sur la plus haute marche du podium.Avec cette nouvelle récompense, les guerriers de Taegeuk comptent, à 16h ce mardi, 11 médailles d’or, dix d’argent et 15 de bronze et continuent d’occuper la deuxième place du classement général derrière le pays hôte de l’événement sportif régional, la Chine.Ce soir, les amateurs de sport sud-coréens resteront devant le petit écran pour crier une nouvelle fois Dae-han-min-guk, car leurs athlètes donneront tout pour remonter sur le podium en natation et en escrime. Si Kim Woo-min met une médaille d’or autour de son cou en 1 500m nage libre, il deviendra double sacré à Hangzhou puisqu’il a déjà remporté hier soir le relais 4x200m nage libre avec ses coéquipiers Yang Jae-hoon, Lee Ho-joon et Hwang Sun-woo avec un record continental de 7'01"73. C’était une première dans l’histoire de la natation du pays du Matin clair. La meilleure performance de ses nageurs, dans cette catégorie aux Jeux d’Asie, était jusqu’ici la seconde position.Et si Yoon Ji-soo savoure le métal le plus précieux en sabre dames, la Corée du Sud réussira à ramasser l’or en escrime pour trois jours de suite. En taekwondo, l’art martial traditionnel coréen, aussi l’équipe sud-coréenne prévoit de remporter de nouvelles récompenses.