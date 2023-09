Jeux asiatiques de Hangzhou : 56 médailles, dont 15 en or à 15h30

Photo : YONHAP News

A Hangzhou, en Chine, où se déroulent les Jeux asiatiques, la Corée du Sud a remporté hier pour la troisième journée de suite cinq médailles d’or. Est-ce que cela va être le cas ce mercredi encore ?Les deux premières récompenses du jour pour les sud-Coréens ont été des médailles de bronze. C’est en sepak takraw par équipes hommes d’abord que les guerriers de Taegeuk ont complété le podium. Il s’agit d’un sport collectif similaire au volley-ball qui est largement pratiqué en Asie du Sud-est. L’équipe sud-coréenne avait déjà remporté la même distinction lors de la dernière édition de ce rendez-vous sportif régional tenue en Indonésie.Peu après, en tir, le trio composé de Lee Eun-seo, Bae Sang-hee et Lee Kye-rim, a encore obtenu le bronze en carabine 50m 3 positions par équipes femmes. Et Ha Ji-min a grimpé sur la deuxième marche du podium en planche à voile iQFoil hommes.En tennis double féminin, une médaille de bronze est garantie. Puisque Back Da-yeon et Jeong Bo-young ont atteint les demi-finales après avoir battu les Indonésiennes. Une première en 13 ans lors des Jeux d’Asie. Qu’en en fleuret, les escrimeurs sud-coréens auront droit au moins à l’argent, mais ils donneront tout pour triompher contre leurs adversaires de l’empire du Milieu.Dans la soirée, les amateurs de sport du pays du Matin clair supporteront soit Hwang Sun-woo en 200m nage libre, soit l’équipe nationale de football qui doit affronter le Kirghizistan en huitième de finale. Que de mieux pour débuter les vacances de Chuseok qui vont durer jusqu’à mardi prochain ?En attendant, ce mercredi à 15h30, la Corée du Sud comptait 56 médailles : 15 d’or, 18 d’argent et 23 de bronze. Elle se maintient ainsi au deuxième rang du classement général derrière la Chine qui a ramassé, à elle seule, 110 médailles dont 62 dorées.