Jeux asiatiques de Hangzhou : 74 médailles pour la Corée du Sud, dont 20 en or à 16h

Photo : YONHAP News

Le 27 septembre, le quatrième jour des Jeux asiatiques de Hangzhou, la Corée du Sud a remporté quatre médailles d'or en natation, en taekwondo et en escrime.Hwang Sun-woo a décroché la médaille d'or en battant son rival chinois Pan Zhanle en 200 m nage libre. Le nageur sud-coréen qui a établi un nouveau record de 1'44''40 en finale a ainsi remporté l’or pour la deuxième fois après sa victoire au relais 800m masculin.En taekwondo, Park Woo-hyeok a apporté une nouvelle médaille d'or au pays du Matin clair. Le taekwondoïste sud-coréen a triomphé du Jordanien Saleh Al-Sharabaty de classe mondiale lors de la finale masculine des moins de 80 kg.Quant à l’escrime, l'équipe masculine de fleuret composée de Lee Gwang-hyun, Ha Tae-gyu, Heo Jun et Im Cheol-woo n’a pas laissé sa première place du podium à l’empire du Milieu s'imposant 45-38. Les guerriers de Taegeuk ont gagné leur deuxième médaille d'or dans les compétitions par équipe. L'équipe féminine d'escrime en épée également remportant la victoire contre Hong Kong en 21 ans sur le score de 36-34.L'équipe nationale de football sud-coréenne a vaincu le Kirghizistan 5-1 lors des huitièmes de finale de football masculin. Les hommes de Hwang Sun-hong joueront les quarts de finale contre le pays hôte, la Chine ce dimanche.La 20e médaille d’or a été glanée par Kim Han-sol dans l'exercice au sol en gymnastique artistique masculine. Le gymnaste sud-coréen de 27 ans a marqué 14,900 points, soit le score le plus élevé parmi les huit participants, lors de la finale tenue aujourd’hui.Ainsi, le 28 septembre à 16 heures, la Corée du Sud compte 20 médailles d'or, 19 d'argent et 35 de bronze, et se situe toujours à la deuxième place du classement général derrière la Chine.