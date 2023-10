Jeux asiatiques de Hangzhou : 128 médailles, dont 30 en or à 15h

Photo : YONHAP News

Malgré un week-end fructueux avec trois médailles d’or dimanche et une la veille, la Corée du Sud a toutefois cédé sa deuxième place au classement général au profit du Japon. A 15h, elle en comptabilisait 128, dont 30 dorées, 38 d’argent et 60 de bronze.Samedi, en patinage de vitesse, Jeong Byeong-hee a terminé premier lors de la course à éliminations par points du 10 000m masculin. Il a été le seul à monter sur la plus haute marche du podium ce jour-là.Dimanche, les guerriers de Taegeuk ont été royaux. Trois nouvelles médailles ont été obtenues.L’équipe féminine de badminton s’est imposée face à la Chine 3 à 0. Les golfeurs du pays du Matin clair ont écrasé la concurrence dans la compétition par équipes. Lim Seong-jae, Kim Si-woo, Cho Woo-young et Jang Yu-bin ont ainsi permis à la Corée du Sud de retrouver sa suprématie 13 ans après les Jeux de Guangzhou de 2010. Enfin en patinage de vitesse, dans l’épreuve de sprint 1 000m hommes, le métal le plus précieux s’est joué entre deux sud-Coréens : Choi Gwang-ho et Jung Cheol-won. Le premier l’a emporté avec deux millièmes d’avance sur son compatriote.Ce matin, trois médailles d’argent ont déjà été remportées en canoë-kayak et en patinage de vitesse. Les sud-Coréens vont devoir redoubler d'efforts pour tenter de récupérer la deuxième place au classement général.