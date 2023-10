Jeux asiatiques de Hangzhou : la Corée du Sud ajoute une médaille d’or en tir à l’arc

Photo : YONHAP News

A Hangzhou où doivent se clôturer ce dimanche les Jeux asiatiques, la Corée du Sud vient d’obtenir une nouvelle médaille d’or. En tir à l’arc recourbé, mixte, son équipe composée de Lee Woo-seok et Lim Si-hyun est montée sur la plus haute marche du podium en battant les Japonais 6 à 0.Plus tôt dans la journée, Joo Jae-hoon et So Chae-won avaient déjà décroché l’argent en tir à l’arc à poulies. Il s’agissait de la première récompense dans ce sport pour le pays du Matin clair lors de ces 19e Jeux d’Asie.Avec ces nouvelles reconnaissances, à 17h30, la Corée du Sud compte au total 143 médailles : 33 d’or, 44 d’argent et 66 de bronze. Elle se trouve toujours derrière le Japon qui occupe la deuxième position. Va-t-elle réussir à se repositionner devant son voisin japonais ? A suivre, car l’événement n’est pas terminé et d’autres récompenses sont attendues toujours en tir à l’arc.Parmi les compétitions à suivre dans la soirée. En saut en hauteur, Woo Sang-hyeok tentera de croquer pour la première fois l’or lors de ce plus grand rendez-vous sportif de la région. En football, la Corée du Sud affrontera l’Ouzbékistan. Il s’agit d’un match décisif pour aller en finale.