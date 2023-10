Jeux asiatiques de Hangzhou : la Corée du Sud donne tout pour rattraper le Japon au classement des médailles

Photo : YONHAP News

Aux Jeux asiatiques de Hangzhou, la Corée du Sud tente toujours de rattraper le Japon au classement général. Actuellement troisième, elle a décroché aujourd'hui une nouvelle médaille de bronze.L’équipe féminine de tir à l’arc à poulies ou compound, composée de So Chae-won, Oh Yu-hyeon et Jo Soo-ah, a battu ce matin l’Indonésie 232 à 229. Elle n’a toutefois pas réussi à atteindre son objectif de remporter un troisième titre d’affilée après Incheon 2014 et Djakarta-Palembang 2018. En effet, en demi-finale, les sud-Coréennes se sont inclinées face aux Taïwanaises.Cet après-midi, en baseball masculin, la Corée du Sud l’a emporté face au Japon, 2 à 0, et est toujours en course pour obtenir le graal.Hier tard dans la soirée, le sauteur en hauteur Woo Sang-hyeok a décroché l’argent grâce à une barre à 2m33. Il a été devancé par le Qatari Mutaz Essa Barshim qui a passé 2m35. Au même moment se jouait la demi-finale de football masculin opposant la Corée du Sud et l’Ouzbékistan. L’équipe dirigée par Hwang Sun-hong a bataillé dur pour venir à bout de son adversaire du soir. Vainqueurs 2 à 1, les coéquipiers de Jeong Woo-yeong, auteur des deux buts, retrouveront samedi le Japon en finale pour tenter de décrocher une troisième médaille d’or consécutive dans ce tournoi.Qui rapportera la 150e médaille pour la Corée du Sud ? Cet après-midi, les basketteuses sud-coréennes auront la possibilité de le faire. Elles affrontent la Corée du Nord pour le bronze. Sinon, ce cap sera franchi grâce aux handballeuses, désignées comme les plus fortes d’Asie. En effet, opposées à leurs adversaires japonaises en finale, les sud-Coréennes sont assurées de ramener une médaille.