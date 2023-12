« 12.12 : The Day » fait 10 millions d’entrées

Photo : YONHAP News

Le nombre de personnes qui sont allées voir « 12.12 : The Day » a dépassé, à la veille de Noël, les 10 millions en Corée du Sud. C’est ce qu’a annoncé, hier, Plus M, son heureux distributeur.Sorti le 22 novembre dans les salles obscures, le film de Kim Sung-soo a, rappelons-le, réussi à faire 1 million d’entrées en seulement quatre jours. Quant au seuil des 5 millions, il a été franchi dix jours plus tard.« 12.12 : The Day », dont le titre original est « Le printemps de Séoul », devient ainsi le deuxième long-métrage de l’année après « The Round Up : No Way Out », a franchir cette barre symbolique. Il est aussi le 22e film « made in Korea » à avoir fait 10 millions d’entrées au cinéma.Cette œuvre décrit le chaos suite à l’assassinat du président Park en 1979. Ce sont Hwang Jung-min et Jung Woo-sung qui jouent les deux rôles principaux.