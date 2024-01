« The Roundup : Punishment » invité à la 74e Berlinale

Photo : YONHAP News

Le film sud-coréen « The Roundup : Punishment » a été invité à la section « special gala » de la 74e édition du Festival international du film de Berlin qui s’ouvre le 15 février prochain en Allemagne. C’est ce qu’a annoncé, hier, son comité d’organisation.Selon la Berlinale, il s’agit du quatrième volet de « The Roundup », une série d’action à succès de la Corée du Sud. C’est, une fois de plus, Don Lee, acteur américain d’origine coréenne, qui joue le rôle de flic à poing puissant. Il est également connu sous son nom coréen, Ma Dong-seok.Les trois premières œuvres de la série « The Roundup » ont réussi à attirer ensemble plus de 30 millions de spectateurs dans les salles obscures sud-coréennes. Un record dans l’histoire du septième art du pays du Matin clair.