Les membres de NewJeans continuent de promouvoir la Séoul Fashion Week

Photo : YONHAP News

La Séoul Fashion Week automne-hiver 2024 va débuter le 1er février prochain. Au programme : les défilés de 21 marques ainsi que des trades shows auxquels 68 marques et plus de 300 acheteurs sud-coréens ou étrangers vont participer.Selon son organisateur, la prochaine édition se tient environ six semaines plus tôt que l’année dernière, pour que les médias et les buyers accordent plus d’attention à cette semaine de la mode sud-coréenne qu’à celles de Paris, de Milan, de Londres et de New York.Par ailleurs, pour le bonheur des fashion victimes tout comme des amoureux de la k-pop, ce sont les membres de NewJeans qui jouent le rôle d’ambassadrices de la Séoul Fashion Week. Pour chaque saison, le girls band fait la promotion de l’événement à travers des posters, des publicités et des clips vidéos.