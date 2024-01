Pyongyang devrait multiplier ses cyberattaques à l’approche des législatives

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aurait lui-même désigné les cibles des cyberattaques qui avaient été menées l’an dernier. Cela afin de servir ses intérêts. C’est ce qu’a déclaré aujourd’hui un haut responsable du Service national du renseignement (NIS) lors d’une rencontre avec les journalistes.En effet, lorsque l’homme fort de Pyongyang avait ordonné de résoudre la pénurie alimentaire au début de 2023, son régime avait attaqué notamment des organisations sud-coréennes liées aux produits agricoles et de pêche. Puis, dès qu’il avait souligné le renforcement des forces de la Marine en août et en septembre, le pays communiste avait volé des plans de conception de chantiers navals sud-coréens. Ce n’est pas tout. En octobre dernier, Kim Ⅲ avait demandé d’augmenter la production d’avions sans pilote. La Corée du Nord avait donc collecté des informations sur des moteurs d’engins inhabités des associations étrangères.S’agissant du vol de cryptomonnaies, le royaume ermite prend les plateformes d’échange d’actifs numériques pour cible. Récemment, il a même commencé à attaquer des actifs virtuels personnels via des applications.Le NIS prévoit donc que la Corée du Nord fasse circuler plus de fausses informations et multiplie des attaques contre les systèmes électoraux à l'approche des législatives prévues en avril au Sud, et lors de la présidentielle américaine.