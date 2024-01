Pyongyang confirme le lancement d'essai de nouveaux missiles de croisière stratégiques

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a confirmé avoir tiré hier de nouveaux missiles de croisière stratégiques de type « Pulhwasal-3-31 », sans préciser leur nombre.D’après l’information relayée aujourd’hui par son agence de presse officielle, la KCNA, cet engin est actuellement développé par le Bureau général des missiles (MGB). Cette organisation a expliqué que « ce premier test s’inscrivait dans le cadre du processus de mise à jour en continu du système d’armement et qu’il s’agissait aussi de ses activités régulières et obligatoires ».Le média d’Etat a ensuite affirmé que cet essai n’avait eu aucun impact sur la sécurité des pays voisins et qu’il n’avait rien à voir avec la situation régionale.Hier, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé que le pays communiste avait lancé, dans la matinée, plusieurs missiles de croisière en direction de la mer Jaune, séparant la péninsule du continent chinois.