Pyongyang confirme le tir de nouveaux missiles de croisière stratégiques « Pulhwasal-3-31 »

Photo : YONHAP News

L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a détecté, hier vers 7h, plusieurs missiles de croisière tirés par la Corée du Nord en direction de la mer Jaune, située entre la péninsule et la Chine.Aujourd’hui, le régime communiste a confirmé les avoir bel et bien lancés. A en croire l’information relayée par son agence de presse officielle, la KCNA, il s’agit du premier test de nouveaux missiles de croisière stratégiques de type « Pulhwasal-3-31 ».Le média d’Etat a prétendu que cet essai n’avait eu aucun impact sur la sécurité des pays voisins et qu’il n’avait rien à voir avec la situation régionale. Et d’ajouter qu’il s’inscrivait dans le cadre du processus de mise à jour en continu du système d’armement et des activités régulières et obligatoires du Bureau général des missiles (MGB) et des académies des sciences de défense du pays.L’armée sud-coréenne a assuré avoir identifié les projectiles en temps réel et avoir cherché à en savoir plus sur leur trajectoire et les lieux où ils sont finalement tombés. Pour elle, les engins auraient volé au large de la côte ouest près de Pyongyang, en suivant une trajectoire ronde ou encore ressemblant au chiffre 8. Et ils auraient parcouru une plus courte distance que celle estimée lors des lancements, l’an dernier, des missiles nord-coréens de croisière à longue portée « Hwasal 1 et 2 ».De ce fait, les autorités militaires de Séoul pensent que le Nord aurait renommé ces projectiles de type « Hwasal » et amélioré leur performance. Elles estiment aussi que les chiffres 31 dans « Pulhwasal-3-31 » peuvent signifier les ogives nucléaires tactiques baptisées « Hwasal-31 ».Par ailleurs, la KCNA n’a pas précisé que Kim Jong-un avait supervisé les lancements d’hier. L’agence a pourtant rapporté que le dirigeant suprême avait été présent à la nouvelle réunion élargie du Bureau politique du Parti des travailleurs, qui s’est tenue mardi et mercredi.Dans sa prise de parole, Kim III a ordonné d’œuvrer pour améliorer la situation économique des provinces, qui selon lui, manquent même de produits de première nécessité.