Kim Jong-un a surveillé les tirs d'essai de missiles de croisière à partir d'un sous-marin

Photo : YONHAP News

Dimanche matin vers 8 heures, plusieurs missiles de croisière nord-coréens ont été tirés à proximité des eaux de la ville de Sinpo en Corée du Nord, où se trouvent des installations de construction de sous-marins. C’est ce qu’a rapporté le Comité sud-coréen des chefs d'état-major interarmées (JCS) hier.L'agence de presse officielle nord-coréenne (KCNA), a, elle, fait savoir, aujourd’hui, que Kim Jong-un avait surveillé ces tirs d'essai. Il s’agirait de nouveaux missiles de croisière baptisés « Pulhwasal-3-31». Après leur lancement à partir d'un sous-marin (SLCM), le dirigeant en aurait profité pour inspecter un chantier de construction de sous-marins à propulsion nucléaire.Il s'agit du même type de missiles, dont le premier tir d'essai avait été réalisé le 24 janvier, d'après le pays communiste. Hier, ces projectiles ont été tirés en présence de Kim Jong-un, afin d'exhiber la capacité du régime à lancer des engins depuis un sous-marin.Selon la KCNA, un premier missile a volé durant 7 421 secondes, soit 2 heures 3 minutes et 41 secondes. Un second aurait lui tenu 7 445 secondes, soit 2 heures 4 minutes et 5 secondes. Tous deux auraient flotté au-dessus de la mer de l'Est avant d'atteindre une cible insulaire. Cela suggère alors que deux missiles ont été tirés. Cependant, la distance parcourue n'a pas été divulguée.Les images révélées par le média nord-coréen montrent les projectiles émergeant sur les eaux avec une trajectoire oblique. Il est d'ailleurs probable qu’ils n’aient pas été lancés depuis un système de lancement vertical (VLS), mais bien depuis un tube de torpille. Ceci dit, les informations liées à la plateforme de lancement, par exemple le nom du sous-marin, n'ont pas été communiqués par le Nord.Il a pourtant été observé que les missiles tirés hier, dont les fuselages sont de couleur blanche, étaient différents des autres types de missiles nord-coréens observés prcédemment. En effet, le « Hwasal-1 » est de couleur sombre et le « Hwasal-2 », quant à lui, est peint de carreaux noirs et blancs.La KCNA a également rapporté que Kim III, durant sa visite, a surveillé la construction de sous-marins à propulsion nucléaire et autres nouveaux navires de guerre. Il a notamment été très attentif aux problématiques que leur production peut rencontrer. Il a donné des directives et des mesures étatiques à prendre sur ce sujet, avant de communiquer des éléments clé nécessaires à l'exécution de ces tâches.Kim Jong-un a été accompagné lors de son inspection par Kim Myong-sik, le commandant de la marine, Jang Chang-ha, directeur général du Bureau des missiles et Kim Jong-sik, directeur adjoint du ministère de l'Industrie de la défense.