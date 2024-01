Nouvel an lunaire : première célébration conjointe Pyongyang-Pékin en quatre ans

Photo : YONHAP News

C’est une première depuis quatre ans. Pyongyang et Pékin célèbrent ensemble la fête du Nouvel an lunaire. Un événement suspendu depuis 2020 en raison du Covid-19.L’agence de presse officielle de la Corée du Nord, la KCNA, a rapporté aujourd’hui qu’une délégation culturelle du Liaoning était arrivée hier à Pyongyang pour participer à la célébration commune.D’après le média d’Etat, les envoyés de cette province chinoise frontalière ont été accueillis à l’aéroport par le vice-président nord-coréen du comité d’amitié bilatéral. Ils sont ensuite allés déposer des fleurs au pied des statues de Kim Il-sung et Kim Jong-il, le grand-père et le père de l’actuel dirigeant.Depuis le début de cette année marquant le 75e anniversaire de leurs relations diplomatiques, les deux alliés multiplient les rencontres de haut niveau. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Sun Weidong, a effectué une visite de deux jours à Pyongyang, jeudi et vendredi derniers, et s’est entretenu avec la cheffe de la diplomatie nord-coréenne, Choe Son-hui. Et samedi, une délégation du ministère nord-coréen des Sports s’est rendue dans l’empire du Milieu.