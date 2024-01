JCS : Pyongyang a de nouveau tiré plusieurs missiles de croisière

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord poursuit sa démonstration de force. Aujourd’hui encore, elle a tiré plusieurs missiles de croisière.Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), qui les a repérés à 7h, les engins ont été lancés en direction de la mer Jaune séparant la péninsule du continent chinois. Il s’agit de leur troisième test en une semaine. Les deux précédents ont eu lieu mercredi et dimanche. Les projectiles lancés ce matin auraient parcouru une distance de 1 500 à 2 000 km.L’an dernier, lors du test de ses missiles de croisière de type « Hwasal-1 » et « Hwasal-2 », le pays communiste avait affirmé programmer leur distance à 1 500 et 1 800 km respectivement.Un responsable de l’armée du Sud estime que les armes tirées aujourd’hui ont donc volé comme l’avait annoncé le Nord, et que leur essai a pour but d’améliorer la performance des engins déjà existants.Quoi qu’il en soit, les renseignements sud-coréen et américain procèdent à des analyses détaillées afin d’en savoir plus sur le site exact de leur lancement et leur trajectoire.Par ailleurs, le régime de Kim Jong-un a annoncé que les engins testés avant-hier étaient de type « Pulhwasal-3-31 » et qu’ils avaient été tirés depuis un sous-marin. Il a alors affirmé qu’ils avaient atteint leur cible avec précision après avoir volé plus de deux heures. Une affirmation pourtant qualifiée d’exagérée par les autorités militaires de Séoul.