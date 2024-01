KCNA : les missiles de croisière tirés hier sont de type « Hwasal-2 »

Photo : YONHAP News

Les missiles de croisière que la Corée du Nord a tirés hier sont de type « Hwasal-2 ». C’est ce qu’a fait savoir, ce matin, la KCNA. En rapportant le test de tir des missiles de croisière tactique effectué la veille sur la côte ouest, l’agence de presse officielle du pays communiste a commenté que cet exercice avait pour objectif de vérifier la capacité de contre-attaque de l’armée nord-coréenne. Avant d’ajouter qu’il n’avait aucune influence sur la sécurité des pays voisins.Mardi, vers 7h du matin, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) avait repéré ces engins lancés en direction de la mer Jaune, qui se trouve entre les deux Corées et la Chine. Il s’agit, rappelons-le, du troisième test de Pyongyang en une semaine. Les deux précédents se sont déroulés le 24 janvier et dimanche. Séoul estime que l’essai d’hier avait pour but d’améliorer la performance des engins déjà existants.Hwasal, qui apparaît dans les noms de missile, veut dire « flèche ».