Pyongyang continue de fermer ses ambassades et consulats à l’étranger. On n’en compterait désormais plus que 44. C’est ce que nous avons pu apprendre, hier, par un haut responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères. Quant aux dernières missions diplomatiques du pays communiste qui ont mis la clé sous la porte, nous comptons celles de Hong Kong et de Libye.Pour le régime de Kim Jong-un, cette réduction n’est liée qu’aux mutations mondiales et à la politique étrangère. Il a également fait savoir que de nouvelles ambassades pourraient ainsi être ouvertes. Mais de l’avis des experts au Sud, ces fermetures s’intensifient en raison des sanctions internationales envers le royaume ermite et de ses difficultés financières.